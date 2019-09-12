МЗС РФ повідомило, що не коментує "слова глави ДНР про входження республіки до складу Росії"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. МЗС РФ “не буде оцінювати заяву” ватажка бойовиків “Донецької народної республіки (ДНР)” Дениса Пушиліна, яка з’явилася на його сайті, про “намір Донбасу увійти до складу Росії”. Москва “прихильна дотриманню мінських домовленостей в цьому питанні”, сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в четвер, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Росія, мені здається, не повинна оцінювати всі заяви, які робляться, а вони робляться щодня, враховуючи гостроту питання. Ми виходимо з примату мінських домовленостей, а там все зафіксовано”, — відповіла вона на прохання прокоментувати слова Пушиліна.
Як повідомляв раніше УНН, представник Кремля Дмитро Пєсков відмовився відповідати на питання про утримуваних осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну 7 вересня.
Варто також додати, що офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом в суботу, 7 вересня, дуже важливим кроком, а також закликала підтримувати сформований настрій на вирішення проблем.