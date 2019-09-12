МИД РФ сообщил, что не комментирует "слова главы ДНР о вхождении республики в состав России"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. МИД РФ “не будет оценивать заявление” главаря боевиков “Донецкой народной республики (ДНР)” Дениса Пушилина, которое появилось на его сайте, о “намерении Донбасса войти в состав России”. Москва “привержена соблюдению минских договоренностей в этом вопросе”, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Россия, мне кажется, не должна оценивать все заявления, которые делаются, а они делаются ежедневно, учитывая остроту вопроса. Мы исходим из примата минских договоренностей, а там все зафиксировано”, — ответила она на просьбу прокомментировать слова Пушилина.
Как сообщал ранее УНН, представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о содержащихся лиц, которых Украина передала России в рамках обмена 7 сентября.
Стоит также добавить, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу, 7 сентября, очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем.