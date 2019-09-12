МИД РФ сообщил, что не комментирует "слова главы ДНР о вхождении республики в состав России"

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 98742 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116111 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107832 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114335 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121652 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149138 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149269 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140550 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 190325 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД РФ сообщил, что не комментирует "слова главы ДНР о вхождении республики в состав России"

МИД РФ сообщил, что не комментирует "слова главы ДНР о вхождении республики в состав России"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. МИД РФ “не будет оценивать заявление” главаря боевиков “Донецкой народной республики (ДНР)” Дениса Пушилина, которое появилось на его сайте, о “намерении Донбасса войти в состав России”. Москва “привержена соблюдению минских договоренностей в этом вопросе”, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Россия, мне кажется, не должна оценивать все заявления, которые делаются, а они делаются ежедневно, учитывая остроту вопроса. Мы исходим из примата минских договоренностей, а там все зафиксировано”, — ответила она на просьбу прокомментировать слова Пушилина.

Как сообщал ранее УНН, представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о содержащихся лиц, которых Украина передала России в рамках обмена 7 сентября.

Стоит также добавить, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу, 7 сентября, очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем.

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