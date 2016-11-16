МЗС: психологічний стан С.Клиха пригнічений, РФ має надати йому меддопомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Сьогодні українські консульські посадові особи, відвідуючи політв’язнів Станіслава Клиха та Миколу Карпюка, відзначили, що психологічний стан С.Клиха є пригінченим, тому вони закликали російську сторону надати йому незалежну медичну допомогу. Про це в коментарі УНН розповіла речниця МЗС Мар'яна Беца.
"Хочу зазначити, що під час зустрічі вчергове викликало занепокоєння морально-психологічний стан Станіслава Клиха. Дійсно в нього пригнічений психологічний стан і ми вкотре вимагаємо від російської сторони необхідну незалежну медичну допомогу Станіславу Клиху. Продовжимо вживати всіх заходів для звільнення наших політв’язнів, які стали заручник агресивної політики Кремля", - сказала М.Беца.
Нагадаємо, у травні Верховний суд Чечні засудив М.Карпюка і С.Клиха до 22-х з половиною і 20-ти років позбавлення волі відповідно.
У Росії їх звинувачують в участі в бойових діях проти федеральних сил під час Першої Чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів.
М.Карпюк та С.Клих провини не визнають і заявляють, що ніколи не були в Чечні.
Як повідомляв УНН, українські політв’язні Станіслав Клих та Микола Карпюк сьогодні підписали необхідні документи для підготовки подання позову до ЄСПЛ.