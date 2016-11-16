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15 марта, 19:03 • 109921 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151730 просмотра

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МИД: психологическое состояние С.Клиха подавленное, РФ должна предоставить ему медпомощь

МИД: психологическое состояние С.Клиха подавленное, РФ должна предоставить ему медпомощь

Киев • УНН

 • 7253 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня украинские консульские должностные лица, посещая политзаключенных Станислава Клиха и Николая Карпюка, отметили, что психологическое состояние С.Клиха является подавленным, поэтому они призвали российскую сторону предоставить ему независимую медицинскую помощь. Об этом в комментарии УНН рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Хочу отметить, что во время встречи в очередной раз вызвало беспокойство морально-психологическое состояние Станислава Клиха. Действительно у него подавленное психологическое состояние и мы в очередной раз требуем от российской стороны необходимую независимую медицинскую помощь Станиславу Клиху. Продолжим принимать все меры для освобождения наших политзаключенных, что стали заложниками агрессивной политики Кремля ", - сказала М.Беца.

Напомним, в мае Верховный суд Чечни приговорил М.Карпюка и С.Клиха до 22-х с половиной и 20 лет лишения свободы соответственно.

В России их обвиняют в участии в боевых действиях против федеральных сил во время Первой Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат.

М.Карпюк и С.Клих вины не признают и заявляют, что никогда не были в Чечне.

Как сообщал УНН, украинские политзаключенные Станислав Клих и Николай Карпюк сегодня подписали необходимые документы для подготовки подачи иска в ЕСПЧ.

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