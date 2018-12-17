МЗС показало, чому закликає закрити порти для російських суден
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликає країни світу заборонити захід у їхні порти російським суднам. Відповідний заклик розміщено разом з ілюстрацією, на якій зображено обличчя у масці і в кашкеті з написом "Russia", на сторінці дипвідомства у Twitter, передає УНН.
"Росія обмежує вільний рух і вільну торгівлю на східному приморському узбережжі Європи. Забороніть російським кораблям заходити у ваші порти!" - закликали у МЗС.
Як повідомляв УНН, раніше Європарламент в ухваленій 12 грудня резолюції закликав країни-члени ЄС закрити для російських суден, які прибувають з Азовського моря, доступ до портів до того часу, поки Росія не звільнить прохід Керченською протокою в Азовське море.
Раніше, 25 листопада, у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
#Russia is restricting free movement and free trade in #Europe's eastern seaboard.
Ban Russian ships from entering your ports!#FreeUkrainianPOWs #RussiaAttacksUkraine #StopRussianAggression #FreeAzovSeaSailors #BanRussianShips pic.twitter.com/EZt4mVSB97