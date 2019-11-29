МЗС подало клопотання про пошуки зниклого з судна одеського моряка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України подало клопотання до уповноважених сторін продовжити пошукову операцію та вжити додаткових заходів щодо розшуку зниклого одеського моряка, який вийшов в рейс на судні з Сінгапуру і перестав виходити на зв'язок. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
"Після отримання звернення від родичів зниклого українського моряка Міністерство закордонних справ невідкладно доручило посольствам України в Сінгапурі, Індії та Кіпрі вжити заходів для з’ясування обставин справи та результатів пошуково-рятувальної операції", - повідомив Кирилич.
З його слів, одержана посольствами від уповноважених сторін первинна інформація є недостатньою для оцінки ходу пошуково-рятувальної операції.
"27-28.11.19 посольства України подали повторні клопотання до МЗС країн перебування, судновласника, оператора судна та країни-прапора, оперативних рятувальних центрів, міжнародних спеціалізованих інституцій продовжити пошукову операцію та вжити додаткових заходів щодо розшуку зниклого моряка. МЗС підтримує постійний контакт з рідними зниклого моряка", - додав Кирилич.
Нагадаємо, родичі одеського моряка повідомили, що він зник з борта судна через тиждень після початку контракту.