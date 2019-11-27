Одеський моряк безслідно зник з борта корабля — родичі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Одеський моряк Владислав Маслов зник з борта судна через тиждень після початку контракту. Про зникнення моряка повідомили його родичі, зокрема, його сестра Євгенія Савічева в Instagram, передає УНН.
“Потрібна допомога в пошуку зниклого моряка з Одеси, мого брата. Маслов Владислав Сергійович 28.05.1995 р.н., 18 листопада 2019 року вийшов на борт судна THALASSA PATRIS (Container Ship) в Сінгапурі, порт слідування SUEZ CANAL”, — написала вона.
Вона також зазначила, що моряк вийшов в рейс на посаді другого помічника капітана. “Пропав 23 листопада о 4 годині ранку (GMT + 8), судно знаходилося в районі Шрі-Ланки. 23 листопада близько 10 ранку (GMT + 2) по Києву компанія повідомила, що його не можуть знайти на судні. Перестав читати сполучення 22 листопада о 16:58 (GMT + 2). Після новини про зникнення пошуки толком не велися, судно продовжило свій шлях”, — написала сестра.
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Савічева додала, що ані компанія, ані капітан не вживають ніяких дій для організації рятувально-пошукової операцій. “Сам капітан повідомив дружині про зникнення тільки на третій день. На даний момент батьки своїми силами оголосили його офіційно в розшук, задіяли Інтерпол, вийшли на посольство Сінгапуру, главу порту Коломбо, в той же час намагаються звернутися до МЗС, направляються в Київ”, — написала вона.
Нагадаємо, у Сумській області поліція розшукувала підлітка, який зник у лісі під час змагань зі спортивного орієнтування.