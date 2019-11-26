На Донеччині знайшли заблукавшу в лісі бабусю з її малолітніми онуками
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На Донеччині поліцейські знайшли бабусю, яка загубилась в лісі з онуками, не маючи засобів зв’язку. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП Донецької області.
"Близько 17.00 на спецлінію "102" звернулася 36-річна жителька Лимана. Жінка розповіла, що вона з родиною приїхали на відпочинок в село Щурове. Її доньки - 7 та 12 років, разом з 51-річною бабусею пішли до лісу та довгий час не повертаються. Мобільного телефону вони при собі не мали", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у дітей та жінки не було освітлювальних приладів в вечірній час.
"Вже через дві години діти з бабусею були знайдені. Як розповіла жінка, після довгої прогулянки, зрозуміла, що вони заблукали та почала шукати вихід з лісу, але безрезультатно", - додали у відділі комунікації.
Нагадаємо, у Сумській області поліція розшукувала підлітка, який зник у лісі під час змагань зі спортивного орієнтування.