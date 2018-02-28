МЗС підтвердило загибель українців у ДТП у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Під час зіткнення легкового автомобіля з потягом у Польщі напередодні загинули громадяни України. Про це УНН повідомив начальник Управління консульської діяльності ДКС МЗС України Василь Кирилич.
"За інформацією головної комендатури поліції міста Ополє, загиблі 27.02.18 під час зіткнення легкового автомобіля з потягом були громадянами України. Консул у Кракові спільно з почесним консулом в Ополє вживають заходів з метою встановлення осіб загиблих та надання сприяння у транспортуванні їх тіл до України", - зазначив він.
Нагадаємо, у Польщі сталася ДТП, в якій загинули четверо українців.