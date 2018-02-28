МИД подтвердил гибель украинцев в ДТП в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Во время столкновения легкового автомобиля с поездом в Польше накануне погибли граждане Украины. Об этом УНН сообщил начальник Управления консульской деятельности ДКС МИД Украины Василий Кирилич.
"По информации главной комендатуры полиции города Ополе, погибшие 27.02.18 при столкновении легкового автомобиля с поездом были гражданами Украины. Консул в Кракове совместно с почетным консулом в Ополе принимают меры с целью установления личностей погибших и оказания содействия в транспортировке их тел в Украину", - отметил он.
Напомним, в Польше произошло ДТП, в котором погибли четверо украинцев.