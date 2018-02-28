МИД подтвердил гибель украинцев в ДТП в Польше

"По информации главной комендатуры полиции города Ополе, погибшие 27.02.18 при столкновении легкового автомобиля с поездом были гражданами Украины. Консул в Кракове совместно с почетным консулом в Ополе принимают меры с целью установления личностей погибших и оказания содействия в транспортировке их тел в Украину", - отметил он.

Напомним, в Польше произошло ДТП, в котором погибли четверо украинцев.