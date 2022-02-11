МЗС Норвегії посилює рекомендації щодо подорожей України, Білорусі та Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У зв’язку з серйозною та непередбачуваною ситуацією з безпекою Міністерство закордонних справ Норвегії рекомендує не виїжджати в Україну та закликає громадян Норвегії покинути країну. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал відомства.
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Міністерство закордонних справ Норвегії також рекомендує не виїжджати або перебувати в Росії ближче 250 км від українського кордону. Причиною цього є напружена ситуація з безпекою та значне нарощування сили.
З цієї ж причини застерігають не їздити по всій Білорусі, крім столиці Мінська. Зміни в рекомендаціях щодо подорожей набувають чинності відразу.
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"Якщо ви перебуваєте в цих районах, ми рекомендуємо вам скористатися можливостями комерційного виходу. Зверніться до своєї страхової компанії за будь-якою практичною допомогою. Зробіть ретельну оцінку власної безпеки. Уважно слідкуйте за ситуацією в надійних міжнародних та національних ЗМІ. У разі погіршення ситуації з безпекою МЗС матиме обмежені можливості допомагати громадянам Норвегії в цих районах", - йдеться у повідомленні.
Також МЗС Норвегії радить зареєструватися в програмі Reiseklar або на порталі reseregistrering.no, аби норвезька влада могла зв’язатися і надати важливі повідомлення.
Нагадаємо
Міністерство закордонних справ Великої Британії випустило попередження для своїх громадян, в якому радить не їздити в Україну, а тим, хто там перебуває, виїхати зараз, поки що доступні комерційні рейси.