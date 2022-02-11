МИД Норвегии ужесточает рекомендации по путешествиям Украины, Беларуси и России
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией с безопасностью Министерство иностранных дел Норвегии рекомендует не выезжать в Украину и призывает граждан Норвегии покинуть страну, так же это касается Белорусии и России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал ведомства.
Детали
Министерство иностранных дел Норвегии рекомендует не выезжать или находиться в России ближе 250 км от украинской границы. Причиной этого является напряженная ситуация с безопасностью и значительное наращивание силы.
По этой же причине предупреждают не ездить по всей Беларуси, кроме столицы Минска. Изменения в рекомендациях по путешествиям вступают в силу сразу.
Цитата
"Если вы находитесь в этих районах, мы рекомендуем вам воспользоваться возможностями коммерческого выхода. Обратитесь в свою страховую компанию за любой практической помощью. Сделайте тщательную оценку собственной безопасности. Внимательно следите за ситуацией в надежных международных и национальных СМИ. В случае ухудшения ситуации с безопасностью МИД будет иметь ограниченные возможности помогать гражданам Норвегии в этих районах",- говорится в сообщении.
Также МИД Норвегии советует зарегистрироваться в программе Reiseklar или на портале reseregistrering.no, чтобы норвежские власти могли связаться и предоставить важные сообщения.
Напомним
Министерство иностранных дел Великобритании выпустило предупреждение для своих граждан, в котором советует не ездить в Украину, а тем, кто там находится, уехать сейчас, пока доступны коммерческие рейсы.