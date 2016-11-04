МЗС Німеччини викликало турецького повіреного через арешти політиків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр викликав турецького повіреного у справах через арешти у Туреччині курдських політиків. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті німецького зовнішньополітичного відомства, передає УНН з посиланням на DW.
Низка арештів політиків і депутатів прокурдської "Демократичної партії народів" (ДПН), на думку німецького міністра закордонних справ, є подальшим загостренням ситуації. Ніхто не заперечує права Туреччини протидіяти загрозі тероризму, але це не може слугувати виправданням для затуляння рота політичній опозиції або запроторенню її за ґрати, зазначається у повідомленні на сайті міністерства.
"Мовчати нині не можна", - йдеться у тексті заяви.
Зазначимо, у ніч на п'ятницю було затримано кількох депутатів від Демократичної партії народів (ДПН), які не з'явилися для дачі показань у рамках розслідування для боротьби з тероризмом.