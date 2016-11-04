МИД Германии вызвал турецкого поверенного через аресты политиков

Ряд арестов политиков и депутатов прокурдской "Демократической партии народов" (ДПН), по мнению немецкого министра иностранных дел, является дальнейшим обострением ситуации. Никто не отрицает права Турции противодействовать угрозе терроризма, но это не может служить оправданием для закрывания рта политической оппозиции или водворении ее за решетку, отмечается в сообщении на сайте министерства.

"Молчать сейчас нельзя", - говорится в тексте заявления.

Отметим, в ночь на пятницу были задержаны несколько депутатов от Демократической партии народов (ДПН), которые не явились для дачи показаний в рамках расследования для борьбы с терроризмом.