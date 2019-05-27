МЗС направило ноту до Росії із питаннями про деталі звільнення моряків і суден

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Українське зовнішньополітичне відомство вимагає від Російської Федерації назвати дату і місце звільнення захоплених Росією 24-х українських моряків і трьох суден. Про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі ”Радіо НВ”, передає УНН.

”Ми вже підготували дипломатичну ноту на Російську Федерацію. Сьогодні вона піде до російського міністерства закордонних справ, в якій ми питаємо: як ми можемо забрати наші кораблі, коли, де; як і коли наші консули можуть забрати наших хлопців з Лєфортово”, - зазначила Зеркаль.

За її словами, Україна у своїй ноті посилається на наказ Міжнародного трибуналу з морського права.

”Вже сьогодні ми звертаємося до Російської Федерації з тим, що вони ж мають це негайно виконати”, - зазначила Зеркаль.

За її словами, Україна готова забрати і моряків, і судна – відповідно до рішення трибуналу.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права у німецькому місті Гамбург оприлюднив текст свого рішення щодо зобов’язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна.

Українські Національні Новини

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