МЗС направило ноту до Росії із питаннями про деталі звільнення моряків і суден
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Українське зовнішньополітичне відомство вимагає від Російської Федерації назвати дату і місце звільнення захоплених Росією 24-х українських моряків і трьох суден. Про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі ”Радіо НВ”, передає УНН.
”Ми вже підготували дипломатичну ноту на Російську Федерацію. Сьогодні вона піде до російського міністерства закордонних справ, в якій ми питаємо: як ми можемо забрати наші кораблі, коли, де; як і коли наші консули можуть забрати наших хлопців з Лєфортово”, - зазначила Зеркаль.
За її словами, Україна у своїй ноті посилається на наказ Міжнародного трибуналу з морського права.
”Вже сьогодні ми звертаємося до Російської Федерації з тим, що вони ж мають це негайно виконати”, - зазначила Зеркаль.
За її словами, Україна готова забрати і моряків, і судна – відповідно до рішення трибуналу.
Нагадаємо, Міжнародний трибунал з морського права у німецькому місті Гамбург оприлюднив текст свого рішення щодо зобов’язання Росії звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна.