МЗС: надання туристичного безвізу Китаю - не вплине на відносини з іншими країнами

“Формування та реалізація візової політики, у тому числі, запровадження візового/безвізового режиму для громадян іноземних країн є суверенним правом кожної держави. В контексті Вашого запиту, не вбачається жодного взаємозвʼязку між вказаним рішенням України та політикою інших країн стосовно КНР. Відповідно, дане рішення не може мати впливу на відносини України з іншими країнами”, — повідомили у зовнішньополітичному відомстві України.

Додамо, що 28 липня Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 295/2020 про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Китаю, які в’їжджають в Україну з туристичною метою.

“Запровадити на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають в Україну з туристичною метою, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів”, — зазначається у тексті документа.