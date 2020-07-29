МИД: предоставление туристического безвиза Китаю - не повлияет на отношения с другими странами

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 40909 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102426 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107340 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134656 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111027 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132001 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102175 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104456 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Решение о предоставлении безвизового режима въезда в Украину жителям Китая не повлияет на отношения с другими государствами. Об этом в ответ на запрос “Радио Свобода” заявили в Министерстве иностранных дел Украины, передает УНН.

“Формирование и реализация визовой политики, в том числе, введение визового/безвизового режима для граждан иностранных государств является суверенным правом каждого государства. В контексте Вашего запроса, не усматривается никакой взаимосвязи между указанным решением Украины и политикой других стран касательно КНР. Соответственно, данное решение не может иметь влияния на отношения Украины с другими странами”, — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Добавим, что 28 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 295/2020 о временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью.

“Ввести на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней”, — отмечается в тексте документа.

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