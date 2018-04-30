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МЗС надало рекомендації українцям, які планують подорожі за кордон

Київ • УНН

 • 8722 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Міністерство закордонних справ України оприлюднило рекомендації громадянам “у зв’язку з наближенням періоду відпусток/канікул і можливими форс-мажорними обставинами у міжнародних аеропортах”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департмент консульської служби МЗС.

МЗС надало рекомендації українцям, які планують подорожі за кордон

Рекомендації розміщені на сайті Департменту консульської служби МЗС після того, як українці протягом кількох днів не могли вилетіти з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх у Єгипті.

Враховуючи період відпусток міністерство дає громадянам, які планують подорожі за кордон, такі рекомендації:

  • ретельно планувати свої подорожі, враховуючи обставини, які можуть непередбачено виникнути;
  • уважно обирати туристичного оператора, отримати від нього повну інформацію щодо дій у випадку надзвичайної ситуації, контактні дані компаній та осіб, до яких цілодобово можливо звернутися у випадку виникнення форс-мажорних обставин;
  • уважно вивчити умови контракту щодо надання туристичних послуг;
  • враховувати безпекову ситуацію в країні, ситуацію в міжнародних аеропортах, через які здійснюватиметься подорож;
  • зареєструватися на веб-ресурсі Департаменту консульської служби МЗС України “Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон “ДРУГ”, який є інструментом попередження, за потреби — розшуку та надання сприяння громадянам України в разі надзвичайних подій за кордоном.

При виникненні несприятливих обставин у аеропорту МЗС рекомендує:

  • невідкладно встановити зв’язок з туроператором, авіаперевізником або їхніми представниками в країні перебування, відповідними аеропортовими службами, з’ясувати причину затримки (скасування) рейсу, перспективи та шляхи вирішення питання, отримати інформацію про порядок розміщення в готелі, надання медичної та іншої необхідної допомоги;
  • інформувати про актуальний стан ситуації родичів або знайомих в Україні;
  • невідкладно зателефонувати на “гарячу лінію” посольства або консульської установи в країні перебування аеропорту, або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС (+38 044 238 16 57), або на електронну пошту ([email protected]).

Як повідомляв УНН, Павло Клімкін відвідав з офіційним візитом Єгипет.

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