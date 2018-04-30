МЗС надало рекомендації українцям, які планують подорожі за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Міністерство закордонних справ України оприлюднило рекомендації громадянам “у зв’язку з наближенням періоду відпусток/канікул і можливими форс-мажорними обставинами у міжнародних аеропортах”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департмент консульської служби МЗС.
Рекомендації розміщені на сайті Департменту консульської служби МЗС після того, як українці протягом кількох днів не могли вилетіти з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх у Єгипті.
Враховуючи період відпусток міністерство дає громадянам, які планують подорожі за кордон, такі рекомендації:
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- ретельно планувати свої подорожі, враховуючи обставини, які можуть непередбачено виникнути;
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- уважно обирати туристичного оператора, отримати від нього повну інформацію щодо дій у випадку надзвичайної ситуації, контактні дані компаній та осіб, до яких цілодобово можливо звернутися у випадку виникнення форс-мажорних обставин;
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- уважно вивчити умови контракту щодо надання туристичних послуг;
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- враховувати безпекову ситуацію в країні, ситуацію в міжнародних аеропортах, через які здійснюватиметься подорож;
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- зареєструватися на веб-ресурсі Департаменту консульської служби МЗС України “Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон “ДРУГ”, який є інструментом попередження, за потреби — розшуку та надання сприяння громадянам України в разі надзвичайних подій за кордоном.
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При виникненні несприятливих обставин у аеропорту МЗС рекомендує:
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- невідкладно встановити зв’язок з туроператором, авіаперевізником або їхніми представниками в країні перебування, відповідними аеропортовими службами, з’ясувати причину затримки (скасування) рейсу, перспективи та шляхи вирішення питання, отримати інформацію про порядок розміщення в готелі, надання медичної та іншої необхідної допомоги;
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- інформувати про актуальний стан ситуації родичів або знайомих в Україні;
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- невідкладно зателефонувати на “гарячу лінію” посольства або консульської установи в країні перебування аеропорту, або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС (+38 044 238 16 57), або на електронну пошту ([email protected]).
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Як повідомляв УНН, Павло Клімкін відвідав з офіційним візитом Єгипет.