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МИД предоставило рекомендации украинцам, которые планируют путешествия за границу

Киев • УНН

 • 8722 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины обнародовало рекомендации гражданам “в связи с приближением периода отпусков/каникул и возможными форс-мажорными обстоятельствами в международных аэропортах”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департмент консульской службы МИД.

МИД предоставило рекомендации украинцам, которые планируют путешествия за границу

Рекомендации размещены на сайте Департмента консульской службы МИД после того, как украинцы в течение нескольких дней не могли вылететь из аэропорта города Шарм-эль-Шейх в Египте.

Учитывая период отпусков министерство дает гражданам, которые планируют путешествия за границу, следующие рекомендации:

  • тщательно планировать свои путешествия, учитывая обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть;
  • внимательно выбирать туроператора, получить от него полную информацию по действиям в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым круглосуточно можно обратиться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;
  • внимательно изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг;
  • учитывать безопасность в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие;
  • зарегистрироваться на веб-ресурсе Департамента консульской службы МИД Украины “Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу “ДРУГ”, который является инструментом предупреждения, при необходимости — розыска и оказания содействия гражданам Украины в случае чрезвычайных событий за рубежом.

При возникновении неблагоприятных обстоятельств в аэропорту МИД рекомендует:

  • безотлагательно установить связь с туроператором, авиаперевозчиком или их представителями в стране пребывания, соответствующими аэропортовыми службами, выяснить причину задержки (отмены) рейса, перспективы и пути решения вопроса, получить информацию о порядке размещения в гостинице, оказания медицинской и другой необходимой помощи;
  • информировать об актуальном состоянии ситуации родственников или знакомых в Украине;
  • безотлагательно позвонить на “горячую линию” посольства или консульства в стране пребывания аэропорту, или на круглосуточную “горячую линию” МИД (+38 044 238 16 57) или по электронной почте ([email protected]).

Как сообщал УНН, Павел Климкин посетил с официальным визитом Египет.

Украинские Национальные Новости

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