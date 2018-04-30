МИД предоставило рекомендации украинцам, которые планируют путешествия за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины обнародовало рекомендации гражданам “в связи с приближением периода отпусков/каникул и возможными форс-мажорными обстоятельствами в международных аэропортах”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департмент консульской службы МИД.
Рекомендации размещены на сайте Департмента консульской службы МИД после того, как украинцы в течение нескольких дней не могли вылететь из аэропорта города Шарм-эль-Шейх в Египте.
Учитывая период отпусков министерство дает гражданам, которые планируют путешествия за границу, следующие рекомендации:
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- тщательно планировать свои путешествия, учитывая обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть;
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- внимательно выбирать туроператора, получить от него полную информацию по действиям в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым круглосуточно можно обратиться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;
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- внимательно изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг;
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- учитывать безопасность в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие;
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- зарегистрироваться на веб-ресурсе Департамента консульской службы МИД Украины “Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу “ДРУГ”, который является инструментом предупреждения, при необходимости — розыска и оказания содействия гражданам Украины в случае чрезвычайных событий за рубежом.
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При возникновении неблагоприятных обстоятельств в аэропорту МИД рекомендует:
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- безотлагательно установить связь с туроператором, авиаперевозчиком или их представителями в стране пребывания, соответствующими аэропортовыми службами, выяснить причину задержки (отмены) рейса, перспективы и пути решения вопроса, получить информацию о порядке размещения в гостинице, оказания медицинской и другой необходимой помощи;
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- информировать об актуальном состоянии ситуации родственников или знакомых в Украине;
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- безотлагательно позвонить на “горячую линию” посольства или консульства в стране пребывания аэропорту, или на круглосуточную “горячую линию” МИД (+38 044 238 16 57) или по электронной почте ([email protected]).
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Как сообщал УНН, Павел Климкин посетил с официальным визитом Египет.