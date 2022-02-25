МЗС Китаю: Путін у розмові з Сі заявив про готовність говорити з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російська сторона готова вести переговори на високому рівні з українською стороною — сказано в повідомленні міністерства закордонних справ Китаю за підсумками переговорів китайського лідера Сі Цзіньпіна і президента країни-агресора Володимира Путіна, пише УНН.
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"Вдень 25 лютого 2022 року голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним", — сказано в повідомленні.
Зазначається, що сторони "обмінялися думками про поточну ситуацію в Україні"
"Російська сторона готова вести переговори на високому рівні з українською стороною", — заявили в МЗС.
Повідомляється також, що "Китай підтримує Росію і Україну у вирішенні питання шляхом переговорів".
Раніше
Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні знову закликав президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованого Криму.
На всій території України ввели воєнний стан.