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МЗС Китаю: Путін у розмові з Сі заявив про готовність говорити з Україною

МЗС Китаю: Путін у розмові з Сі заявив про готовність говорити з Україною

Київ • УНН

 • 196238 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Російська сторона готова вести переговори на високому рівні з українською стороною — сказано в повідомленні міністерства закордонних справ Китаю за підсумками переговорів китайського лідера Сі Цзіньпіна і президента країни-агресора Володимира Путіна, пише УНН.

Цитата

"Вдень 25 лютого 2022 року голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що сторони "обмінялися думками про поточну ситуацію в Україні"

"Російська сторона готова вести переговори на високому рівні з українською стороною", — заявили в МЗС.

Повідомляється також, що "Китай підтримує Росію і Україну у вирішенні питання шляхом переговорів".

Раніше

Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні знову закликав президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

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