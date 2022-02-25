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15 марта, 19:03 • 83497 просмотра

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Зеленский вновь призвал Путина сесть за стол переговоров

Зеленский вновь призвал Путина сесть за стол переговоров

Киев • УНН

 • 141925 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом он сказал, выступая на брифинге в пятницу, 25 февраля, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", - сказал он на русском языке.

Детали

Глава государства также обратился к Вооруженных силам Украины.

“Стойте крепко. Вы - все, что у нас есть. Вы - все, что защищает наше государство", - сказал он.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе из оккупированного Крыма.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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