Зеленский вновь призвал Путина сесть за стол переговоров

Цитата

“Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", - сказал он на русском языке.

Детали

Глава государства также обратился к Вооруженных силам Украины.

“Стойте крепко. Вы - все, что у нас есть. Вы - все, что защищает наше государство", - сказал он.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе из оккупированного Крыма.

На всей территории Украины ввели военное положение.