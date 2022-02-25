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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зеленський знову закликав Путіна сісти за стіл переговорів

Зеленський знову закликав Путіна сісти за стіл переговорів

Київ • УНН

 • 141928 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав президента Росії Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів. Про це він сказав, виступаючи на брифінгу в п’ятницю, 25 лютого, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей”, - сказав він російською мовою.

Деталі

Глава держави також звернувся до Збройних сил України.

“Стійте міцно. Ви - все, що у нас є. Ви - все, що захищає нашу державу”, - сказав він.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об’єкти Збройних сил України, а також аеродроми у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з окупованого Криму.

На всій території України ввели воєнний стан.

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