МИД Китая: Путин в разговоре с Си заявил о готовности говорить с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Российская сторона готова вести переговоры на высоком уровне с украинской стороной — сказано в сообщении Министерства иностранных дел Китая по итогам переговоров китайского лидера Си Цзинпина и президента страны-агрессора Владимира Путина, пишет УНН.
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“Днем 25 февраля 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что стороны “обменялись мнениями о текущей ситуации в Украине”
“Российская сторона готова вести переговоры на высоком уровне с украинской стороной”, — заявили в МИД.
Сообщается также, что “Китай поддерживает Россию и Украину в решении вопроса путем переговоров”.
Ранее
Как писал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вновь призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе из оккупированного Крыма.
На всей территории Украины ввели военное положение.