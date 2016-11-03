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МЗС: хтось хоче завадити просуванню в ООН резолюції щодо Криму

МЗС: хтось хоче завадити просуванню в ООН резолюції щодо Криму

Київ • УНН

 • 8885 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ запевняють, що інформація про телефонну розмову президентів України і Киргистану має на меті перешкодити просування Україною в ООН резолюції щодо Криму. Про це у коментарі УНН повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца.

“Уже зараз очевидно, що такі дії (провокація щодо розмови президентів України та Казахстану — ред.) мають на меті перешкодити просування Україною в ООН ініціативи щодо Криму”, — зазначила М.Беца.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію, що розмови Президента України Петра Порошенка та президента Киргистану Алмазбека Атамбаєва не було. Наразі дипвідомство з’ясовуємо всі обставини включно з технічними деталями.

Як повідомляв УНН, 2 листопада завідуючий відділом Апарату президента Киргизстану Сапар Ісаков спростував повідомлення про телефонну розмову Алмазбека Атамбаєва і президента України Петра Порошенка.

Повідомляється, що завідуючий відділом зовнішньої політики в ранзі заступника керівника Апарату президента Киргизстану Сапар Ісаков спростував повідомлення про телефонну розмову президента Алмазбека Атамбаєва з президентом України Петром Порошенком.

Нагадаємо, 2 листопада Президент України Петро Порошенко і президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв під час телефонної розмови обговорили шляхи вирішення проблем з постачанням української продукції до Киргизстану, що виникли через обмеження транзиту Росією.

Українські Національні Новини

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