МЗС: хтось хоче завадити просуванню в ООН резолюції щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ запевняють, що інформація про телефонну розмову президентів України і Киргистану має на меті перешкодити просування Україною в ООН резолюції щодо Криму. Про це у коментарі УНН повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца.
“Уже зараз очевидно, що такі дії (провокація щодо розмови президентів України та Казахстану — ред.) мають на меті перешкодити просування Україною в ООН ініціативи щодо Криму”, — зазначила М.Беца.
Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію, що розмови Президента України Петра Порошенка та президента Киргистану Алмазбека Атамбаєва не було. Наразі дипвідомство з’ясовуємо всі обставини включно з технічними деталями.
Як повідомляв УНН, 2 листопада завідуючий відділом Апарату президента Киргизстану Сапар Ісаков спростував повідомлення про телефонну розмову Алмазбека Атамбаєва і президента України Петра Порошенка.
Повідомляється, що завідуючий відділом зовнішньої політики в ранзі заступника керівника Апарату президента Киргизстану Сапар Ісаков спростував повідомлення про телефонну розмову президента Алмазбека Атамбаєва з президентом України Петром Порошенком.
Нагадаємо, 2 листопада Президент України Петро Порошенко і президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв під час телефонної розмови обговорили шляхи вирішення проблем з постачанням української продукції до Киргизстану, що виникли через обмеження транзиту Росією.