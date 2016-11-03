МИД: кто-то хочет помешать продвижению в ООН резолюции по Крыму

"Уже сейчас очевидно, что такие действия (провокация по разговору президентов Украины и Казахстана - ред.) имеют целью помешать продвижению Украины в ООН инициативы по Крыму", - отметила М.Беца.

Напомним, в Министерстве иностранных дел подтвердили информацию, что разговора Президента Украины Петра Порошенко и президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева не было. Сейчас дипведомством выясняем все обстоятельства включая технические детали.

Как сообщал УНН, 2 ноября заведующий отделом Аппарата президента Кыргызстана Сапар Исаков опроверг сообщение о телефонном разговоре Алмазбека Атамбаева и президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, 2 ноября Президент Украины Петр Порошенко и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время телефонного разговора обсудили пути решения проблем с поставками украинской продукции в Кыргызстан, возникшие из-за ограничения транзита Россией.