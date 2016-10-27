Білорусь готова оприлюднити докази погроз літаку "Бєлавіа" українськими винищувачами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Білорусі пообіцяли оприлюднити докази погроз українського диспетчера екіпажу літака авіакомпанії “Бєлавіа” підняти у повітря бойову авіацію. Про це сказав речник МЗС Білорусі Дмитро Мирончик, передає УНН.
“У нас є розшифровка переговорів екіпажу літака „Бєлавіа“, який летів рейсом „Київ — Мінськ“ 21 жовтня, з українським диспетчером. У цьому документі є чіткі заяви про загрозу застосування бойової авіації в разі, якщо літак не розвернеться і не прибуде до Києва. З цієї розмови абсолютно чітко зрозуміло, що ці слова — не ініціатива диспетчера, а вказано конкретне відомство, що віддавало відповідні команди”, — сказав Д.Мирончик.
Також представник МЗС Білорусь зазначив, що позиця України викликає здивування. За його словами, українська сторона мала можливість домогтися своїх цілей, не вдаючись до примусових дій щодо повітряного судна, а використовуючи двосторонні механізми співробітництва по лінії силових структур.
“На жаль, на згадану ситуацію реакція української сторони абсолютно відсутня. Якщо її не буде і далі, то ми будемо змушені вжити додаткових заходів, аж до опублікування розшифровки переговорів членів екіпажу з українським диспетчером”, — додав речник.
Як повідомляв УНН, 21 жовтня літак “Боїнг 737-800” білоруської авіакомпанії “Бєлавіа”, що виконував рейс за маршрутом “Жуляни” — Мінськ, був затриманий на вимогу української сторони.