Беларусь готова обнародовать доказательства угроз самолете "Белавиа" украинскими истребителями

"У нас есть расшифровка переговоров экипажа самолета "Белавиа", летевший рейсом "Киев - Минск" 21 октября, с украинским диспетчером. В этом документе есть четкие заявления об угрозе применения боевой авиации в случае, если самолет не развернется и не прибудет в Киев. С этого разговора абсолютно четко понятно, что данные слова - не инициатива диспетчера, а указано конкретное ведомство, которое отдавало соответствующие команды", - сказал Д.Мирончик.

Также МИД Беларуси выразил удивление позицией Украины. По словам представителя МИД Беларуси украинская сторона имела возможность добиться своих целей, не прибегая к принудительным действий в отношении воздушного судна, а используя двусторонние механизмы сотрудничества по линии силовых структур.

"К сожалению, на упомянутую ситуацию реакция украинской стороны абсолютно отсутствует. Если ее не будет и дальше, то мы будем вынуждены принять дополнительные меры, вплоть до опубликования расшифровки переговоров членов экипажа с украинским диспетчерам", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, 21 октября самолет "Боинг 737-800" белорусской авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту "Жуляны" - Минск, был задержан по требованию украинской стороны.