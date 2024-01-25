Минулого року росія в обхід санкцій закупила більше ніж на 1 мільярд доларів чіпів, які можуть використовуватися для виробництва зброї – Bloomberg

За дев’ять місяців минулого року росія імпортувала більш ніж на один мільярд доларів чіпів, які можуть використовуватися для виробництва зброї. Більше половини з них були зроблені американськими та європейськими компаніями. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на засекречені дані російської митної служби, пише УНН.

Як зазначає видання, засекречені дані російської митної служби, отримані агентством Bloomberg, показують, що більше половини імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за перші дев'ять місяців 2023 року було зроблено американськими та європейськими компаніями.

До них входили Intel Corp, Advanced Micro Devices і Analog Devices Inc. , а також європейські бренди Infineon Technologies AG , STMicroelectronics NV та NXP Semiconductors NV. При цьому, немає жодних припущень, що компанії порушили санкційне законодавство, і дані не вказують на те, хто експортував технології до росії, звідки вони були відправлені і коли вироблено товари.

Компанії заявляють, що повністю дотримуються санкційних вимог, припинили діяльність в росії, впровадили процеси та політику для контролю за дотриманням санкцій, працюють над протидією незаконному витоку товарів, у тому числі спільно з відповідними органами.

Переважна більшість заборонених технологій потрапляє до рф шляхом реекспорту з третіх країн, включаючи Китай, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати. США та ЄС працюють над тим, щоб заблокувати ці маршрути, приділяючи особливу увагу списку високопріоритетних так званих товарів подвійного призначення та передових товарів, виявлених у російській зброї в Україні або які мають вирішальне значення для її виробництва.

Уточнюється, що виробники не завжди зобов'язані відстежувати, куди потрапляє їхня продукція після продажу цим компаніям, хоча деякі конкретні чіпи військового призначення повинні мати документальний слід.

Як пише Bloomberg, загалом митні дані показали, що за перші дев'ять місяців минулого року Росія імпортувала чіпів на суму 1,7 мільярда доларів, у тому числі на суму 1,2 мільярда доларів, вироблену загалом 20 компаніями.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше заявив, що іноземні партнери постійно цікавляться, компоненти виробництва яких країн знаходять у російській зброї, аби вживати відповідні заходи.

"Вони боляче це сприймають. Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи", - розповів Рувін.

При цьому, уточнив, санкції проти рф діють, але постачання ведеться через країни, які не приєдналися до санкційного режиму.

"Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - додав Рувін.

Понад дві тисячі іноземних компонентів виявили в уламках російської зброї - Рувін