В прошлом году россия в обход санкций закупила более чем на 1 миллиард долларов чипов, которые могут использоваться для производства оружия - Bloomberg

За девять месяцев прошлого года россия импортировала более чем на один миллиард долларов чипов, которые могут использоваться для производства оружия. Более половины из них были произведены американскими и европейскими компаниями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на засекреченные данные российской таможенной службы, пишет УНН.

Как отмечает издание, засекреченные данные российской таможенной службы, полученные агентством Bloomberg, показывают, что более половины импортируемых полупроводников и интегральных схем за первые девять месяцев 2023 года было произведено американскими и европейскими компаниями.

В них входили Intel Corp, Advanced Micro Devices и Analog Devices Inc. , а также европейские бренды Infineon Technologies AG , STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV. При этом, нет никаких предположений, что компании нарушили санкционное законодательство, и данные не указывают на то, кто экспортировал технологии в Россию, откуда они были отправлены и когда произведены товары.

Компании заявляют, что полностью придерживаются санкционных требований, прекратили деятельность в России, внедрили процессы и политику для контроля за соблюдением санкций, работают над противодействием незаконной утечке товаров, в том числе совместно с соответствующими органами.

Подавляющее большинство запрещенных технологий попадает в РФ путем реэкспорта из третьих стран, включая Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. США и ЕС работают над тем, чтобы заблокировать эти маршруты, уделяя особое внимание списку высокоприоритетных так называемых товаров двойного назначения и передовых товаров, обнаруженных в российском оружии в Украине или имеющих решающее значение для его производства.

Уточняется, что производители не всегда обязаны отслеживать, куда попадает их продукция после продажи этим компаниям, хотя некоторые конкретные чипы военного назначения должны иметь документальный след.

Как пишет Bloomberg, в целом таможенные данные показали, что за первые девять месяцев прошлого года Россия импортировала чипов на сумму 1,7 миллиарда долларов, в том числе на сумму 1,2 миллиарда долларов, произведенную в общей сложности 20 компаниями.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее заявил, что иностранные партнеры постоянно интересуются, компоненты производства каких стран находят в российском оружии, чтобы принимать соответствующие меры.

"Они болезненно это воспринимают. Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы", - рассказал Рувин.

При этом, уточнил, санкции против рф действуют, но поставки ведутся через страны, которые не присоединились к санкционному режиму.

"Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - добавил Рувин.

Более двух тысяч иностранных компонентов обнаружили в обломках российского оружия - Рувин