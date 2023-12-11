Более двух тысяч иностранных компонентов обнаружили в обломках российского оружия - Рувин
Киев • УНН
Идентифицировано более 2000 иностранных компонентов в российском вооружении
Более двух тысяч иностранных компонентов были идентифицированы во время исследований обломков оружия, которым рф атакует Украину. Все они внесены в открытую базу данных на портале "Война и санкции" от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в своем Telegram-канале, пишет УНН.
"Открытая база данных уже насчитывает более 2000 иностранных компонентов, которые были идентифицированы в процессе исследования частей и обломков российского оружия по фактам атак по Украине. Пользователи могут ознакомиться с информацией о видах вооружения, производителях, технических характеристиках каждого компонента. Данные на портале будут регулярно обновляться", - отметил Рувин.
По его словам, эксперты КНИИСЭ с первых дней войны исследуют все виды оружия, которое россия использует против Украины. Одним из важнейших аспектов этой работы была и остается идентификация компонентов не российского производства в ракетах, беспилотниках, других видах вооружения и военной техники.
С начала полномасштабного вторжения экспертами установлены десятки фирм-производителей, продукцией которых пользуются российские террористы. А экспертная работа по этому направлению консолидирована со многими органами и учреждениями Украины.
"Важно понимать, что за каждым установленным и исследованным компонентом стоит огромная работа людей. Это сложный процесс, поскольку россияне систематически осуществляют маскировку и затирание маркировки на компонентах. Кроме того, микроэлектроника может быть очень миниатюризированной и интегрированной, что делает ее труднодоступной для обнаружения. Также имеем тенденцию отсутствия стандартов в российском оборонно-промышленном комплексе. Исследуя одинаковые элементы систем ударных беспилотников, которые использует враг, видим разную компоновку их составляющих", - добавил директор КНИИСЭ.
Александр Рувин выразил надежду, что платформа поможет партнерам Украины, иностранным чиновникам, журналистам-расследователям и вообще всем заинтересованным стейкхолдерам препятствовать россии производить оружие массового уничтожения и привлечь соучастников этой войны к ответственности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без импортной электроники российские ракеты непригодны для использования - Рувин
Более двух тысяч иностранных компонентов обнаружили в обломках российского оружия - Рувин
Идентифицировано более 2000 иностранных компонентов в российском вооружении.
Аргентина может способствовать объединению Латинской Америки вокруг Украины - Зеленский
Президент Украины Зеленский считает, что Аргентина может объединить Латинскую Америку в поддержку мирных усилий Украины, намекая на сотрудничество в области энергетики, безопасности и диджитализации.
Реестр деклараций открыт: кто из министров подал декларации
УНН выяснил, что несколько украинских министров сообщили о значительных изменениях в своем имущественном состоянии в 2023 году, когда НАПК возобновило публичный доступ к Реестру деклараций, за исключением исключений, связанных с военным положением.
Делают ставку на человеческий ресурс: Сырский заявил, что потери рф на Востоке в 8 раз больше, чем у ВСУ
Российские войска продолжают наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, неся значительные потери и подкрепляясь резервами и спецподразделениями. В то же время украинские войска держат прочную оборону благодаря тактическим действиям и точной артиллерии. Российские потери значительно превышают украинские.
В 2023 году в мире происходит 183 региональных конфликта - Bloomberg
В 2023 году Международный институт стратегических исследований сообщает о 183 конфликтах в мире, что является самым высоким показателем за последние 30 лет, которые разжигаются негосударственными субъектами и геополитической напряженностью, с заметным ростом интенсивности конфликтов и количества жертв.
СБУ поймала в Николаеве российского агента, который корректировал авиаудары рф и пытался сбежать на левобережье Херсонщины - СБУ
В Николаеве СБУ задержала российского агента, который руководил авиаударами и планировал побег после того, как был завербован через родственников в оккупированной Херсонской области. Теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.
Кулеба назвал четыре приоритета украинской делегации на заседании глав МИД стран ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сосредоточился на четырех приоритетах на Совете ЕС по иностранным делам: Переговоры о вступлении в ЕС, долгосрочная программа поддержки, финансирование военной помощи и 12-й пакет санкций ЕС против РФ. Кулеба сообщил о прогрессе в проведении законодательных реформ, необходимых для членства в ЕС.
Заявка Швеции в НАТО: в Турции считают, что Швеция еще не выполнила договоренностей, но в обмен на F-16 от США, ее заявка может быть поддержана
Турция утверждает, что Швеция не выполнила условия вступления в НАТО, но все еще может поддержать заявку Швеции в обмен на сделку с США по самолетам F-16.
В Украине снова дефицит электричества: из ЕС берут аварийную помощь, графиков не прогнозируют
Украина имеет дело с дефицитом электроэнергии, берет аварийную помощь из Румынии и Польши. Утренний ракетный обстрел Киева вызвал дополнительные повреждения электросети, от которых пострадали более 100 потребителей.
Зеленского пригласили в США выступить перед сенаторами
Во время своего визита в США 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Байденом и выступит перед американскими сенаторами, сосредоточившись на потребностях Украины и дальнейшей поддержке со стороны США на фоне эскалации российских атак.