Более двух тысяч иностранных компонентов обнаружили в обломках российского оружия - Рувин

Более двух тысяч иностранных компонентов были идентифицированы во время исследований обломков оружия, которым рф атакует Украину. Все они внесены в открытую базу данных на портале "Война и санкции" от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в своем Telegram-канале, пишет УНН.

"Открытая база данных уже насчитывает более 2000 иностранных компонентов, которые были идентифицированы в процессе исследования частей и обломков российского оружия по фактам атак по Украине. Пользователи могут ознакомиться с информацией о видах вооружения, производителях, технических характеристиках каждого компонента. Данные на портале будут регулярно обновляться", - отметил Рувин.

По его словам, эксперты КНИИСЭ с первых дней войны исследуют все виды оружия, которое россия использует против Украины. Одним из важнейших аспектов этой работы была и остается идентификация компонентов не российского производства в ракетах, беспилотниках, других видах вооружения и военной техники.

С начала полномасштабного вторжения экспертами установлены десятки фирм-производителей, продукцией которых пользуются российские террористы. А экспертная работа по этому направлению консолидирована со многими органами и учреждениями Украины.

"Важно понимать, что за каждым установленным и исследованным компонентом стоит огромная работа людей. Это сложный процесс, поскольку россияне систематически осуществляют маскировку и затирание маркировки на компонентах. Кроме того, микроэлектроника может быть очень миниатюризированной и интегрированной, что делает ее труднодоступной для обнаружения. Также имеем тенденцию отсутствия стандартов в российском оборонно-промышленном комплексе. Исследуя одинаковые элементы систем ударных беспилотников, которые использует враг, видим разную компоновку их составляющих", - добавил директор КНИИСЭ.

Александр Рувин выразил надежду, что платформа поможет партнерам Украины, иностранным чиновникам, журналистам-расследователям и вообще всем заинтересованным стейкхолдерам препятствовать россии производить оружие массового уничтожения и привлечь соучастников этой войны к ответственности.

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