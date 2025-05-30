Колишній прем’єр-міністр України часів Віктора Януковича Микола Азаров став академіком російської академії наук. Про це повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.

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Як пишуть російські "медіа", Азаров є доктором геолого-мінералогічних наук. Його обрано академіком з відділення наук про Землю, за спеціальністю "гірські науки".

Водночас, у Азарова нульовий індекс Хірша (міжнародний показник цитування публікацій). Кандидатуру азарова підтримали 527 академіків (14 виступили проти, 15 утрималися).

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Азаров обіймав посаду прем’єр – міністра України у 2010-2014 роках. До того він був міністром фінансів, головою Податкової адміністрації, народним депутатом України ряду скликань. Після Революції гідності пішов у відставку та утік до росії разом з Віктором Януковичем та деякими іншими представниками "партії регіонів".

Служба безпеки України оголосила його в розшук. Сам Азаров називає чинну українську владу "хунтою, що стала у керма країни внаслідок державного перевороту".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський запровадив рішення РНБО про санкції проти колишніх українських політиків. Зокрема, йдеться про Сергія Арбузова і Андрія Клюєва.