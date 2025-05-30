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Николай Азаров стал академиком российской академии наук

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Бывший премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азаров избран академиком отделения наук о Земле. Кандидатуру Азарова поддержали 527 академиков.

Николай Азаров стал академиком российской академии наук

Бывший премьер-министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров стал академиком российской академии наук. Об этом сообщают российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Как пишут российские "медиа", Азаров является доктором геолого-минералогических наук. Он избран академиком из отделения наук о Земле, по специальности "горные науки".

В то же время, у Азарова нулевой индекс Хирша (международный показатель цитирования публикаций). Кандидатуру Азарова поддержали 527 академиков (14 выступили против, 15 воздержались).

Дополнительно

Азаров занимал должность премьер-министра Украины в 2010-2014 годах. До этого он был министром финансов, главой Налоговой администрации, народным депутатом Украины ряда созывов. После Революции достоинства ушел в отставку и сбежал в россию вместе с Виктором Януковичем и некоторыми другими представителями "партии регионов".

Служба безопасности Украины объявила его в розыск. Сам Азаров называет действующую украинскую власть "хунтой, ставшей у руля страны в результате государственного переворота".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против бывших украинских политиков. В частности, речь идет о Сергее Арбузове и Андрее Клюеве.

Евгений Устименко

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