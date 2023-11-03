"М'ясомаркети" - серед лідерів за кількістю відкритих магазинів у І півріччі 2023 року

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 12424 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 78276 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 158423 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 157463 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 128889 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134911 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86447 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93591 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99199 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89851 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 6436 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 9368 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 8896 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 8698 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 5506 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 157463 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 226058 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 375152 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 311391 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 419332 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 6604 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15556 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32363 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29109 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 128889 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"М'ясомаркети" - серед лідерів за кількістю відкритих магазинів у І півріччі 2023 року

Київ • УНН

 • 137951 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Мережа «М‘ясомаркет» посіла 2-е місце за кількістю відкритих магазинів у першому півріччі 2023 року. Це результати звіту «Ринок ритейлу України: ТОП-180 торгових операторів FMCG за кількістю магазинів» за перше півріччя 2023 року, який опублікувала дослідницька компанія GT Partners Ukraine, передає УНН.

"М'ясомаркети" - серед лідерів за кількістю відкритих магазинів у І півріччі 2023 року

Загалом магазини «М’ясомаркет» увійшли у пʼятірку лідерів ринку торгівлі продовольчими товарами України за кількістю нових відкриттів, національним покриттям та охопленістю регіонів. Компанія МХП разом з партнерами активно розвиває мережу, щоб забезпечувати українців смачними та якісними продуктами харчування.

Звіт GT Partners Ukraine містить систематизовані кількісні дані про 180 найбільших продовольчих торгових мереж України. Серед цих компаній мережа «М’ясомаркет» стала другою за кількістю нових відкритих магазинів. Загалом серед ритейлерів-лідерів України за кількістю магазинів мережа «М’ясомаркет» уперше зайняла 4-ту позицію рейтингу.

«Ще одним активним оператором на українському ринку роздрібної торгівлі FMCG товарами у першому півріччі 2023 року стала франчайзингова мережа «М’ясомаркет» (Київ). Цей відносно молодий оператор у січні-червні 2023 р. відкрив 27 торгових точок», – ідеться у дослідженні.

За другим показником, національним покриттям, «М’ясомаркети» продовжують входити у п’ятірку лідерів, і в першому півріччі цього року зберегли 4-е місце. Загалом ринок сучасного продовольчого ритейлу України поділяється на чотири типи згідно з географією: національні, регіональні, локальні та міжнародні оператори. Кількість національних операторів в Україні залишається незмінною - 10.

За охопленістю регіонів на ринку food-ритейлу України «М’ясомаркети» посіли також 4-е місце. У першому півріччі магазини відкрилися і в центрі, і на півдні Україні. При цьому мережа відновила роботу декількох магазинів у Херсонській області.

Мережа «М’ясомаркет» налічує майже 240 магазинів у 20-ти областях України - як у великих, так і в маленьких містечках. Є магазини, які працюють у прифронтових і прикордонних з рф регіонах.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га.

Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема «Наша Ряба», «Апетитна», «Легко!», «Бащинський», Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами МХП відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей «Мʼясомаркет», заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини «Їжа Свіжа», «Наша Ряба».

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42