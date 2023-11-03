"М'ясомаркети" - серед лідерів за кількістю відкритих магазинів у І півріччі 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Мережа «М‘ясомаркет» посіла 2-е місце за кількістю відкритих магазинів у першому півріччі 2023 року. Це результати звіту «Ринок ритейлу України: ТОП-180 торгових операторів FMCG за кількістю магазинів» за перше півріччя 2023 року, який опублікувала дослідницька компанія GT Partners Ukraine, передає УНН.
Загалом магазини «М’ясомаркет» увійшли у пʼятірку лідерів ринку торгівлі продовольчими товарами України за кількістю нових відкриттів, національним покриттям та охопленістю регіонів. Компанія МХП разом з партнерами активно розвиває мережу, щоб забезпечувати українців смачними та якісними продуктами харчування.
Звіт GT Partners Ukraine містить систематизовані кількісні дані про 180 найбільших продовольчих торгових мереж України. Серед цих компаній мережа «М’ясомаркет» стала другою за кількістю нових відкритих магазинів. Загалом серед ритейлерів-лідерів України за кількістю магазинів мережа «М’ясомаркет» уперше зайняла 4-ту позицію рейтингу.
«Ще одним активним оператором на українському ринку роздрібної торгівлі FMCG товарами у першому півріччі 2023 року стала франчайзингова мережа «М’ясомаркет» (Київ). Цей відносно молодий оператор у січні-червні 2023 р. відкрив 27 торгових точок», – ідеться у дослідженні.
За другим показником, національним покриттям, «М’ясомаркети» продовжують входити у п’ятірку лідерів, і в першому півріччі цього року зберегли 4-е місце. Загалом ринок сучасного продовольчого ритейлу України поділяється на чотири типи згідно з географією: національні, регіональні, локальні та міжнародні оператори. Кількість національних операторів в Україні залишається незмінною - 10.
За охопленістю регіонів на ринку food-ритейлу України «М’ясомаркети» посіли також 4-е місце. У першому півріччі магазини відкрилися і в центрі, і на півдні Україні. При цьому мережа відновила роботу декількох магазинів у Херсонській області.
Мережа «М’ясомаркет» налічує майже 240 магазинів у 20-ти областях України - як у великих, так і в маленьких містечках. Є магазини, які працюють у прифронтових і прикордонних з рф регіонах.
Довідка
МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Виробничі потужності компанії охоплюють більшість областей України, земельний банк становить 360 000 га.
Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема «Наша Ряба», «Апетитна», «Легко!», «Бащинський», Skott Smeat, LaStrava, РябChick та інші. Спільно з партнерами МХП відкрили по всій Україні 1500 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів кулінарних ідей «Мʼясомаркет», заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини «Їжа Свіжа», «Наша Ряба».