"М'ясомаркет" - среди лидеров по количеству открытых магазинов в І полугодии 2023 года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сеть «М'ясомаркет» заняла 2-е место по количеству открытых магазинов в первом полугодии 2023 года. Это результаты отчета «Рынок ритейла Украины: ТОП-180 торговых операторов FMCG по количеству магазинов» за первое полугодие 2023 года, который опубликовала исследовательская компания GT Partners Ukraine, передает УНН.
В целом магазины «М'ясомаркет» вошли в пятерку лидеров рынка торговли продовольственными товарами Украины по количеству новых открытий, национальному покрытию и охвату регионов. Компания МХП вместе с партнерами активно развивает сеть, чтобы обеспечивать украинцев вкусными и качественными продуктами питания.
Отчет GT Partners Ukraine содержит систематизированные количественные данные о 180 крупнейших продовольственных торговых сетях Украины. Среди этих компаний сеть «М’ясомаркет» стала второй по количеству новых открытых магазинов. В целом среди ритейлеров-лидеров Украины по количеству магазинов сеть «М’ясомаркет» впервые заняла 4-ю позицию рейтинга.
«Еще одним активным оператором на украинском рынке розничной торговли FMCG товарами в первом полугодии 2023 года стала франчайзинговая сеть «М’ясомаркет» (Киев). Этот относительно молодой оператор в январе-июне 2023 г. открыл 27 торговых точек», – говорится в исследовании.
По второму показателю, национальному покрытию, магазины «М’ясомаркет» продолжают входить в пятерку лидеров, и в первом полугодии этого года сохранили 4-е место. В целом рынок современного продовольственного ритейла Украины делится на четыре типа согласно географии: национальные, региональные, локальные и международные операторы. Количество национальных операторов в Украине остается неизменным - 10.
По охвату регионов на рынке food-ритейла Украины магазины «М'ясомаркет» заняли также 4-е место. В первом полугодии магазины открылись и в центре, и на юге Украины. При этом сеть возобновила работу нескольких магазинов в Херсонской области.
Сеть «М’ясомаркет» насчитывает почти 240 магазинов в 20-ти областях Украины - как в больших, так и в маленьких городках. Есть магазины, которые работают в прифронтовых и приграничных с рф регионах.
Справка
МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га.
Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов, в частности «Наша Ряба», «Апетитна», «Легко!», «Бащинський», Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами МХП открыли по всей Украине 1500 торговых точек различной направленности. Это сеть магазинов кулинарных идей «М'ясомаркет», заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины «Їжа Свіжа», «Наша Ряба».