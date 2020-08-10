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“Мы готовы использовать все законные средства для защиты наших инвестиций”, — китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич”

“Мы готовы использовать все законные средства для защиты наших инвестиций”, — китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич”

Київ • УНН

 • 5306 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Опублікований текст офіційної заяви Ради директорів компанії Skyrizon, що володіє великим пакетом акцій ПАТ "Мотор Січ", повідомляє УНН.

Як відомо, група китайських інвесторів ще в 2016 р придбала корпоративні права цього підприємства, але до сьогоднішнього дня не може повноцінно розпоряджатися своєю власністю через блокуючих дій Антимонопольного комітету, СБУ та Генеральної прокуратори. В даний час на розгляді в АМКУ знаходиться спільна заявка Skyrizon і DCН на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Січ", а власник і президент DCH Олександр Ярославський зробив минулої п'ятниці заяву з приводу ситуації, що склалася.

У заяві китайських інвесторів, зокрема, сказано: "5 років тому з надією і ентузіазмом ми приїхали в Україну і інвестували в компанію" Мотор Січ ". Ми вірили в світле майбутнє компанії завдяки поєднанню відмінної української авіаційної продукції і постійного високого ринкового попиту з боку Китаю. Всі ці п'ять років ми виконуємо свої обіцянки, поважаючи наших партнерів, дотримуючись усіх місцевих законів і дотримуючись принципу взаємної вигоди. Компанія "Мотор Січ" не змогла б розробляти нові продукти і проекти, а також зберігати тисячі робочих місць без наших інвестицій. Це завжди був комерційний проект, заснований на результатах нашого дослідження ринкового попиту на продукти і технології з урахуванням ділових відносин і цілей. Нам дуже шкода, що, по закінченні 5 років, ми випробували тільки замішання і розчарування ".

Рада директорів Skyrizon підкреслює зацікавленість китайських інвесторів в довгостроковому розвитку ПАТ "Мотор Січ" на існуючій виробничій базі в Запоріжжі: "З першого дня нашої роботи з компанією" Мотор Січ ", ми гранично ясно дали зрозуміти, що прагнемо зберегти" Мотор Січ "на українській землі. Тому ми відразу ж інвестували в компанію чималі гроші. У нас є грандіозний план для досягнення нашої довгострокової мети, яка включає в себе вливання значних інвестицій в компанію "Мотор Січ" на території України, в Запоріжжі, для підтримки і збільшення виробничої потужності заводу ".

Керівництво Skyrizon зазначає, що розглядає співпрацю з групою DCH як перспективне і підтримує заяву Олександра Ярославського: "Ми дуже раді компанії DCH як новому партнерові! DCH буде належати більше 25% акцій компанії, що дає їм право брати участь в управлінні Компанією та зберігати її українські особливості. Ми повністю підтримуємо заяву Олександра Ярославського, власника і президента компанії DCH, оскільки ми знаємо його як людину, щиро і беззастережно віддана інтересам України. Наша співпраця буде гарантом виконання зобов'язань, які ми спільно беремо на себе перед українським народом щодо компанії "Мотор Січ". Ми щиро віримо, що, за участю DCH, ми зможемо почати проект на правильній основі і впевнені, що зможемо створити процвітаючу, прибуткову і життєздатну "Мотор Січ" з усією її енергією і потенціалом ".

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" висловили подив і занепокоєння триваючим вже при новій українській владі блокуванням діяльності підприємства поруч держорганів. "У випадку з ПАТ" Мотор Січ "були дотримані всі вимоги українського законодавства. Проте, ми стикаємося з нез'ясовним опором, яке не дозволяє компанії досягти тієї висоти, на яку ми маємо намір її підняти. Ми дуже розчаровані більшістю юридичних дій, вжитих прокуратурою щодо арешту певних акцій. Ми вважаємо, що це невірне і необгрунтоване судження. Ми готові використовувати всі законні засоби для захисту наших інвестицій ".

У той же час, Рада директорів Skyrizon акцентує, що сподівається на врегулювання ситуації в рамках українського та міжнародного правового поля, а також здорового глузду. "Ми не хочемо політизації комерційних проектів, оскільки це серйозно порушить ринкові правила і порядок, що призведе до погіршення інвестиційного середовища і втрати інвестиційної довіри. Міжнародне право говорить, що свобода підприємницької діяльності може бути обмежена лише правовими нормами і нічим іншим. Ми довіряємо українському народові, його уряду і його правовій системі. Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і буде прийнято рішення покласти край штучним перешкодам на шляху розвитку компанії ".

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