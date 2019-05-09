МВС: в Україні стали менше використовувати заборонену символіку

"Сьогодні ми можемо публічно констатувати факт того, що від 2014 до 2019 року тенденція щодо в тому числі використання забороненої символіки кардинально знизились, і сьогодні це – найнижчий рівень таких випадків, який був зафіксований з 2014 року. Навіть якщо порівнювати з минулим роком, таких випадків було трошки більше. Вони також були незначні, і безумовно, навіть такі речі не містили системного характеру", - сказав Шкіряк.

Він подякував всім громадянам України, які брали участь у сьогоднішньому заході, за високий рівень особистої відповідальності.

"Я також хочу подякувати представникам патріотичних і проукраїнських організацій, які продемонстрували свою громадянську солідарність, дослухались до порад МВС щодо унеможливлення будь-яких конфліктних ситуацій або провокативних дій", - додав він.

Як повідомляв УНН, на Одещині чоловіки прийшли на мітинг з георгіївськими стрічками.