МВД: в Украине стали меньше использовать запрещенную символику

"Сегодня мы можем публично констатировать факт того, что с 2014 по 2019 год тенденция в том числе использования запрещенной символики кардинально снизились, и сегодня это - самый низкий уровень таких случаев, который был зафиксирован с 2014 года. Даже если сравнивать с прошлым годом, таких случаев было немного больше. Они также были незначительные, и безусловно, даже такие вещи не содержали системный характер", - сказал Шкиряк.

Он поблагодарил всех граждан Украины, которые принимали участие в сегодняшнем мероприятии, за высокий уровень личной ответственности.

"Я также хочу поблагодарить представителей патриотических и проукраинских организаций, которые продемонстрировали свою гражданскую солидарность, прислушивались к советам МВД по предотвращению любых конфликтных ситуаций или провокационных действий", - добавил он.

Как сообщал УНН, в Одесской мужчины пришли на митинг с георгиевскими лентами.