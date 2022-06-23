МВС: росіяни підкладають протипіхотні міни під танкові
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Ворог підмощує протипіхотні міни під танкові. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону сказав пергий заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін, пише УНН.
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“Ми неодноразово стикалися з ситуаціями коли наприклад під протитанкову міну ворог підмощував протипіхотну. Всі ці припаси нажимної дії і відповідно, як тільки наші сапери підходять щоб вилучити протитанкову міну, спрацьовує протипіхотна. Більше того, вибух саме протипіхотного боєприпаса може здетонувати вибух протитанкового. І відповідно (кількість - ред.) жертв може бути значно більшим”, — сказав Єнін.
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Він закликав українців зберігати максимальну увагу. Зокрема, необхідно інструктувати і попереджати про небезпеку дітей.
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