На Сумщині авто поліції підірвалося на міні: є загиблий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. На Сумщині авто поліції підірвалося на міні – одна людина загинула, семеро дістали поранення. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram, інформує УНН.
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"В Охтирському районі автівка поліцейських підірвалася на міні під час патрулювання території, двоє співробітників були поранені. Коли ж на місці події працювали вибухотехніки та слідчі, пролунав другий вибух", - написав Живицький.
Голова ОВА зазначив, що внаслідок другого вибуху поранення дістали ще п'ятеро людей, одна людина загинула на місці.
Нагадаємо
У ніч на 20 червня двоє цивільних під час самостійної евакуації з окупованої території на автомобілі підірвалися на ворожій міні. Потерпілі отримали тяжкі поранення, їх госпіталізували.
В Одеській області на пляжі людина підірвалася на міні і загинула.