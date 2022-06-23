На Сумщині авто поліції підірвалося на міні: є загиблий та поранені

Деталі

"В Охтирському районі автівка поліцейських підірвалася на міні під час патрулювання території, двоє співробітників були поранені. Коли ж на місці події працювали вибухотехніки та слідчі, пролунав другий вибух", - написав Живицький.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок другого вибуху поранення дістали ще п'ятеро людей, одна людина загинула на місці.

Нагадаємо

У ніч на 20 червня двоє цивільних під час самостійної евакуації з окупованої території на автомобілі підірвалися на ворожій міні. Потерпілі отримали тяжкі поранення, їх госпіталізували.

В Одеській області на пляжі людина підірвалася на міні і загинула.