В Сумской области авто полиции подорвалось на мине: есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Сумской области авто полиции подорвалось на мине – один человек погиб, семеро получили ранения. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram, информирует УНН.
Детали
"В Ахтырском районе автомобиль полицейских подорвался на мине во время патрулирования территории, двое сотрудников были ранены. Когда же на месте происшествия работали взрывотехники и следователи, раздался второй взрыв", - написал Живицкий.
Глава ОВА отметил, что в результате второго взрыва ранения получили еще пять человек, один человек погиб на месте.
Напомним
В ночь на 20 июня 2022 года двое гражданских во время самостоятельной эвакуации с оккупированной территории на автомобиле подорвались на вражеской мине. Потерпевшие получили тяжелые ранения, их госпитализировали.
В Одесской области на пляже человек подорвался на мине и погиб.