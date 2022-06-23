МВД: россияне подкладывают противопехотные мины под танковые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Враг подкладывает противопехотные мины под танковые. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, пишет УНН.
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“Мы неоднократно сталкивались с ситуациями когда например под противотанковую мину враг подложил противопехотную. Все эти припасы нажимного действия и соответственно, как только наши саперы подходят чтобы удалить противотанковую мину, срабатывает противопехотная. Более того, взрыв именно противопехотного боеприпаса может сдетонировать взрыв противотанкового. И соответственно (количество - ред.) жертв может быть значительно больше”, — сказал Енин.
Детали
Он призвал украинцев сохранять максимальное внимание. В частности, необходимо инструктировать и предупреждать об опасности детей.
Напомним
В четверг на Сумщине авто полиции взорвалось на мине — один человек погиб, семеро получили ранения.