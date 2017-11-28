МВС: питанням автівок на єврономерах займається Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ висловили занепокоєння зростанням кількості автомобілів з єврономерами, але вважають, що цю проблему має вирішувати Міністерство фінансів. Про це журналістам у вівторок заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.
“Це проблема, і ця проблема потребує врегулювання. На жаль, МВС не займається врегулюванням питань автомобілів з литовськими номерами. Наскільки я знаю, Міністерство фінансів і Державна фіскальна служба готують пропозиції з врегулювання”, — сказав А.Аваков.
Він додав, що чим менше автомобілів з литовськими номерами, під якими переховуються реальні правопорушники, тим більша безпека.
Як повідомляв УНН, Литва розпочала перевірку законності ввезення до України авто на єврономерах.