МВС: питанням автівок на єврономерах займається Мінфін

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ висловили занепокоєння зростанням кількості автомобілів з єврономерами, але вважають, що цю проблему має вирішувати Міністерство фінансів. Про це журналістам у вівторок заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.

“Це проблема, і ця проблема потребує врегулювання. На жаль, МВС не займається врегулюванням питань автомобілів з литовськими номерами. Наскільки я знаю, Міністерство фінансів і Державна фіскальна служба готують пропозиції з врегулювання”, — сказав А.Аваков.

Він додав, що чим менше автомобілів з литовськими номерами, під якими переховуються реальні правопорушники, тим більша безпека.

Як повідомляв УНН, Литва розпочала перевірку законності ввезення до України авто на єврономерах.

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