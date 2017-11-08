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Литва розпочала перевірку законності ввезення до України авто на єврономерах

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Державна фіскальна служба України та митні органи Литви розпочали спільне розслідування щодо законності перебування в Україні автомобілів з литовською реєстрацією, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.

"Литовські митники на запит української сторони розпочали розслідування щодо законності ввезення та використання на території України транспортних засобів, зареєстрованих на території Литовської Республіки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє відомство, станом на 1 листопада, на митній території України знаходиться понад 59 тис. транспортних засобів з литовською реєстрацією, левова частка яких – 44,6 тис. ввезені в режимі тимчасового ввозу.

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Також в ДФС назвали перспективним напрямом подальшого співробітництва між митницями обох країн участь України у єдиному режимі транзиту та приєднання до загальної системи NCTS (New Customs Transit System - нова система митного транзиту), що є першочерговим питанням переходу нашої країни до європейських митних правил. 

Нагадаємо, перший заступник міністра юстиції України Наталія Севастьянова заявила, що Уряд передусім вирішуватиме проблему того, що власників автомобілів на європейських номерах неможливо ідентифікувати.

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