Литва начала проверку законности ввоза в Украину авто на еврономерах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Государственная фискальная служба Украины и таможенные органы Литвы начали совместное расследование относительно законности пребывания в Украине автомобилей с литовской регистрацией, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"Литовские таможенники на запрос украинской стороны начали расследование в отношении законности ввоза и использования на территории Украины транспортных средств, зарегистрированных на территории Литовской Республики", - говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, по состоянию на 1 ноября, на таможенной территории Украины находится более 59 тыс. транспортных средств с литовской регистрацией, львиная доля которых - 44,6 тыс. ввозимые в режиме временного ввоза.
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Также в ГФС назвали перспективным направлением дальнейшего сотрудничества между таможнями обеих стран участие Украины в едином режиме транзита и присоединения к общей системе NCTS (New Customs Transit System - новая система таможенного транзита), что является первоочередным вопросом перехода нашей страны к европейским таможенных правил.
Напомним, первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севастьянова заявила, что Правительство прежде всего решать проблему того, что владельцев автомобилей на европейских номерах невозможно идентифицировать.