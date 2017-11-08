Литва начала проверку законности ввоза в Украину авто на еврономерах

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 46607 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 113259 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102232 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105060 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104246 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 90683 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103712 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102006 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142044 просмотра

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Литва начала проверку законности ввоза в Украину авто на еврономерах

Литва начала проверку законности ввоза в Украину авто на еврономерах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Государственная фискальная служба Украины и таможенные органы Литвы начали совместное расследование относительно законности пребывания в Украине автомобилей с литовской регистрацией, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"Литовские таможенники на запрос украинской стороны начали расследование в отношении законности ввоза и использования на территории Украины транспортных средств, зарегистрированных на территории Литовской Республики", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, по состоянию на 1 ноября, на таможенной территории Украины находится более 59 тыс. транспортных средств с литовской регистрацией, львиная доля которых - 44,6 тыс. ввозимые в режиме временного ввоза.

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Также в ГФС назвали перспективным направлением дальнейшего сотрудничества между таможнями обеих стран участие Украины в едином режиме транзита и присоединения к общей системе NCTS (New Customs Transit System - новая система таможенного транзита), что является первоочередным вопросом перехода нашей страны к европейским таможенных правил.

Напомним, первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севастьянова заявила, что Правительство прежде всего решать проблему того, что владельцев автомобилей на европейских номерах невозможно идентифицировать.

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