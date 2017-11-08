Литва начала проверку законности ввоза в Украину авто на еврономерах

"Литовские таможенники на запрос украинской стороны начали расследование в отношении законности ввоза и использования на территории Украины транспортных средств, зарегистрированных на территории Литовской Республики", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, по состоянию на 1 ноября, на таможенной территории Украины находится более 59 тыс. транспортных средств с литовской регистрацией, львиная доля которых - 44,6 тыс. ввозимые в режиме временного ввоза.

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Также в ГФС назвали перспективным направлением дальнейшего сотрудничества между таможнями обеих стран участие Украины в едином режиме транзита и присоединения к общей системе NCTS (New Customs Transit System - новая система таможенного транзита), что является первоочередным вопросом перехода нашей страны к европейским таможенных правил.

Напомним, первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севастьянова заявила, что Правительство прежде всего решать проблему того, что владельцев автомобилей на европейских номерах невозможно идентифицировать.