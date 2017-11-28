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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 64359 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 45924 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 55323 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 64523 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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МВД: вопросом автомобилей на еврономерах занимается Минфин

МВД: вопросом автомобилей на еврономерах занимается Минфин

Киев  •  УНН

 • 18316 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Министерстве внутренних дел выразили обеспокоенность ростом числа автомобилей на еврономерах, но считают, что эту проблему должно решать Министерство финансов. Об этом журналистам во вторник заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

"Это проблема, и эта проблема требует урегулирования. К сожалению, МВД не занимается урегулированием вопросов автомобилей с литовскими номерами. Насколько я знаю, Министерство финансов и Государственная фискальная служба готовят предложения по урегулированию", - сказал А.Аваков.

Он добавил, что чем меньше автомобилей с литовскими номерами, под которыми скрываются реальные правонарушители, тем больше безопасность.

Как сообщал УНН, Литва начала проверку законности ввоза в Украину авто на еврономерах.

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