МВД: вопросом автомобилей на еврономерах занимается Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Министерстве внутренних дел выразили обеспокоенность ростом числа автомобилей на еврономерах, но считают, что эту проблему должно решать Министерство финансов. Об этом журналистам во вторник заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.
"Это проблема, и эта проблема требует урегулирования. К сожалению, МВД не занимается урегулированием вопросов автомобилей с литовскими номерами. Насколько я знаю, Министерство финансов и Государственная фискальная служба готовят предложения по урегулированию", - сказал А.Аваков.
Он добавил, что чем меньше автомобилей с литовскими номерами, под которыми скрываются реальные правонарушители, тем больше безопасность.
Как сообщал УНН, Литва начала проверку законности ввоза в Украину авто на еврономерах.