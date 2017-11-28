МВД: вопросом автомобилей на еврономерах занимается Минфин

"Это проблема, и эта проблема требует урегулирования. К сожалению, МВД не занимается урегулированием вопросов автомобилей с литовскими номерами. Насколько я знаю, Министерство финансов и Государственная фискальная служба готовят предложения по урегулированию", - сказал А.Аваков.

Он добавил, что чем меньше автомобилей с литовскими номерами, под которыми скрываются реальные правонарушители, тем больше безопасность.

Как сообщал УНН, Литва начала проверку законности ввоза в Украину авто на еврономерах.