МВС Казахстану уточнило кількість жертв авіакатастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Казахстану уточнило, що у результаті аварії пасажирського літака в районі Алмати загинули 12 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tengrinews.kz.
"МВС заявляє про 12 загиблих", - повідомило видання.
Також оприлюднено список жертв:
1. Микола Астанов
2. Рустам Кайдаров
3. Бауіржан Калієв
4. Базархан Карібаєв
5. Марат Муратбаєв
6. Абай Нурбек
7. Аршат Ісіна
8. Санія Аманжол
9. Дана Круглова
10. Каірхан Тумата
11. Валерій Ануфрієв
12. Іміна Оспанова
Додамо, 27 грудня 2019 року поблизу аеропорту міста Алмати розбився пасажирський літак авіакомпанії "Бек Ейр", який виконував рейс за маршрутом Алмати – Нур-Султан. На борту літака знаходилось 95 пасажирів та 5 членів екіпажу. Раніше повідомлялося, що внаслідок катастрофи загинули 15 осіб, 50 – госпіталізовані.