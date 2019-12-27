МВД Казахстана уточнило количество жертв авиакатастрофы

"МВД заявляет о 12 погибших", - сообщило издание.

Также обнародован список жертв:

1. Николай Астанов

2. Рустам Кайдаров

3. Бауыржан Калиев

4. Базархан Карибаев

5. Марат Муратбаев

6. Абай Нурбеков

7. Аршат Исина

8. Сания Аманжол

9. Дана Круглова

10. Каирхан Туматов

11. Валерий Ануфриев

12. Имина Оспанова

Добавим, 27 декабря 2019 года вблизи аэропорта города Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании "Бек Эйр", выполнявший рейс по маршруту Алматы - Нур-Султан. На борту самолета находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Ранее сообщалось, что в результате катастрофы погибли 15 человек, 50 - госпитализированы.