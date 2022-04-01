МВС: з самого ранку гвардійці зі ЗСУ продовжують роботу над звільненням населених пунктів Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні, 1 квітня, від самого ранку нацгвардійці спільно зі Збройними силами продовжують виконувати завдання, щоб звільнити населені пункти Київщини, повідомили у МВС України у Facebook, пише УНН.
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"Сьогодні від самого ранку гвардійці спільно зі Збройними силами продовжують виконувати завдання, щоб звільнити населені пункти Київщини", - повідомили у МВС.
Деталі
Зазначається, що підрозділи Нацгвардії продовжують знищувати російських окупантів на Київщині. "Вчора нацгвардійці досить успішно виконували поставлені завдання, відтісняючи ворога та завдаючи вогневого ураження по його позиціях і техніці у районах зосередження сил противника", - вказали у МВС.
Також вказано, що бійці Національної гвардії України збили ворожий БПЛА, що проводив аеророзвідку та корегування вогню.
"Водночас підрозділи НГУ спільно з іншими захисниками ведуть бої за Маріуполь, Харків, на Черкащині й Сумському напрямку та в районі ООС", - додали у МВС.
Доповнення
29 березня у міноборони росії заявили, що скоротять бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що слова про "відхід" військ рф з Київського та Чернігівського напрямків - не відведення, а наслідки роботи українських військових.
За даними Генштабу ЗСУ станом на 6 годину 1 квітня, спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з білоруссю.