МВД: с самого утра гвардейцы с ВСУ продолжают работу над освобождением населенных пунктов Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня, 1 апреля, с самого утра нацгвардейцы совместно с Вооруженными силами продолжают выполнять задачи, чтобы освободить населенные пункты Киевской области, сообщили в МВД Украины в Facebook, пишет УНН.
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"Сегодня с самого утра гвардейцы совместно с Вооруженными силами продолжают выполнять задачи, чтобы освободить населенные пункты Киевской области", - сообщили в МВД.
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Отмечается, что подразделения Нацгвардии продолжают уничтожать российских оккупантов в Киевской области. "Вчера нацгвардейцы достаточно успешно выполняли поставленные задачи, оттесняя врага и нанося огневое поражение по позициям и технике в районах сосредоточения сил противника", - указали в МВД.
Также указано, что бойцы Национальной гвардии Украины сбили вражеский БПЛА, проводивший аэроразведку и корректировку огня.
"В то же время подразделения НГУ совместно с другими защитниками ведут бои за Мариуполь, Харьков, в Черкасской области и на Сумском направлении и в районе ООС", - добавили в МВД.
Дополнение
29 марта в минобороны россии заявили, что сократят боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова об "отходе" войск россии из Киевского и Черниговского направлений - не отвод, а последствия работы украинских военных.
По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 6 часов 1 апреля, наблюдается продолжение частичного отвода подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с беларусью.