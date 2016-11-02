МВФ зберіг прогноз зростання економіки України у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України у 2016 році на рівні 1,5% при середньорічній інфляції в 15,1% та у 2017 році - на рівні 2,5% при середньорічній інфляції в 11%. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні доповіді МВФ щодо економіки країн Центральної, Східної і Південносхідної Європи, передає УНН.
При цьому МВФ прогнозує, що інфляція у 2016 році в Україні на кінець періоду становитиме 13,0%, а в 2017 році - 8,5%.
За прогнозами Фонду, загальний зовнішній борг України цього року сягне 141,3% ВВП, у 2017 році зменшиться до 136,3% ВВП.
Нагадаємо, в оприлюдненому на початку травня звіті МВФ також прогнозував зростання ВВП України у 2016 році на рівні 1,5% при інфляції в 15,1%.
Тоді загальний зовнішній борг в Україні в 2016 році у МВФ оцінювали в 152,3% до ВВП, при цьому у 2017 році цей показник прогнозувався на рівні 140,3%.