МВФ зберіг прогноз зростання економіки України у 2017 році

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України у 2016 році на рівні 1,5% при середньорічній інфляції в 15,1% та у 2017 році - на рівні 2,5% при середньорічній інфляції в 11%. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні доповіді МВФ щодо економіки країн Центральної, Східної і Південносхідної Європи, передає УНН.